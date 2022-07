Elezioni, Gori: «Onoro l’impegno con Bergamo e non mi candido»

Giorgio Gori non intende candidarsi alle elezioni politiche . Anzi, considera «impensabile» dimettersi dalla carica di sindaco di Bergamo per correre. «I bergamaschi mi hanno confermato la loro fiducia nel 2019 e io intendo onorare l’impegno che ho con loro, restando alla guida della città fino alla fine del mandato. Per candidarmi – ha spiegato – dovrei dimettermi nei prossimi giorni: questo è assolutamente impensabile».

«Le elezioni politiche del 25 settembre sono un passaggio di grande importanza per il nostro Paese, e non farò certo mancare il mio contributo – ha assicurato –, ma l’impegno per Bergamo rimane per i prossimi due anni la mia priorità».