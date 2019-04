Finale Coppa Italia, le info sui biglietti

Maxi schermo in piazza Matteotti I biglietti saranno posti in vendita a partire dalle ore 12.00 di lunedì 29 aprile 2019. Il Comune di Bergamo ha deciso di allestire un maxischermo in piazza per assistere al match del 15 maggio.

I biglietti saranno posti in vendita a partire dalle 12.00 di lunedì 29 aprile. La vendita sarà divisa in tre fasi: una prima fase, in prelazione agli abbonati; una seconda in prelazione ai tifosi delle due squadre aderenti alle diverse iniziative di fidelizzazione; una terza, in vendita libera, per i biglietti che dovessero residuare dopo le prime due fasi. Nello specifico: dalle 12.00 del 29 aprile, fino alle 10.00 del 3 maggio in prelazione agli abbonati delle due Società.

Gli abbonati di Atalanta e Lazio potranno acquistare i biglietti su tutta la rete vendita LisTicket abilitata alla vendita di biglietti per eventi calcistici, indicata sul sito sport.ticketone.it, presentando il titolo digitale su cui e’ caricato l’abbonamento e il relativo segnaposto, oppure attraverso il call center o tramite web. I titoli di ingresso saranno caricati su supporto digitale con rilascio contestuale del segnaposto. Eventuali punti speciali abilitati alla vendita saranno indicati sul sito ufficiale delle società (www.atalanta.it e www.sslazio.it).

Un megaschermo in Piazza Matteotti per consentire a tutti di seguire insieme la finale di Coppa Italia, la sera del 15 maggio, e tifare per l’Atalanta: è questa la decisione del sindaco di Bergamo Giorgio Gori. È vero che quella sera la partita sarà trasmessa in diretta da Rai1 ma l’avvenimento si annuncia di tale richiamo per i bergamaschi - con l’Atalanta in finale di Coppa Italia dopo 23 anni - che il Comune ha ritenuto di agevolare una “visione collettiva” dell’incontro. Il megaschermo sarà montato in Piazza Matteotti, a pochi metri da Palazzo Frizzoni. Quella sera la piazza sarà completamente libera dalle auto.

