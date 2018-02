Furti in casa, sale l’allarme a Bergamo

La mappa dei quartieri più a rischio Nel 2017 in città 902 colpi. La questura lavora al contrasto con la mappa «termica» sulle aree più colpite. Più tartassati San Paolo e Borgo San Leonardo. «I residenti facciano la loro parte, con serrature e allarmi adeguati».

Il dato di partenza è che l’anno scorso i furti negli appartamenti in città sono aumentati. Se ne sono registrati ben 902, in media 2,5 ogni giorno. E sono cresciuti rispetto al 2016, quando i topi d’appartamento colpirono 878 volte a Bergamo. Quello dei furti nelle case è uno dei problemi che maggiormente colpiscono la nostra città, tanto da essere in controtendenza con il trend dei furti in generale, che sono invece in diminuzione.

Per contrastare il fenomeno la questura sta studiando e aggiornando costantemente la mappa di «termovalorizzazione» dei furti. Si tratta di una piantina che mostra una a una le abitazioni finite nel mirino dei ladri e che fornisce in tempo reale la situazione complessiva della città, mostrando quali sono le zone più tartassate dai ladri e quali quelle più tranquille.

