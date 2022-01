Gli ultimi dati di Ats sulle quarantene: oltre 60 mila bergamaschi in isolamento Per la precisione sono 28.449 i residenti in Bergamasca in isolamento obbligatorio (positivi al Covid), mentre sono 32.358 quelli in isolamento fiduciario nell’ultima settimana.

Oltre 60 mila bergamaschi si trovano in isolamento obbligatorio o fiduciario in tutta la provincia. Sono questi i dati resi noti dall’Agenzia della tutela della salute di Bergamo e aggiornati al 26 gennaio alle 18.



Ecco i dati nello specifico.

Soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio (positivi) 28.449

Soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento fiduciario (contatti) 32.358.

Una cifra ancora molto importante ma in decrescita: la settimana precedente erano 39.917 i residenti in Bergamasca in isolamento obbligatorio (positivi al Covid), mentre erano 32.409 quelli in isolamento fiduciario nell’ultima

Di rilievo valutare questi dati con quelli delle classi in quarantena, dal 17 al 23 gennaio che sono 1.490 oltre alle 828 classi in sorveglianza nelle scuole della Bergamasca. È quanto si legge nel report diffuso dall’Ats di Bergamo nel pomeriggio di mercoledì 26 gennaio. In particolare, sono 423 le classi in quarantena nelle scuole dell’infanzia e nei nidi, 514 nelle scuole primarie, 249 nelle secondarie di 1° grado; 304 nelle secondarie di 2°grado. Nel report di mercoledì scorso, 19 gennaio, erano complessivamente 875 le classi in quarantena: 228 elle scuole dell’infanzia/nidi; 319 nelle scuole primarie, 131 nelle secondarie di 1° grado, 197 nelle scuole secondarie di 2° grado.

Nel bollettino di questa settimana è disponibile anche il numero delle classi in sorveglianza, sempre per la settimana 17-23 dicembre negli istituti scolastici bergamasco. Sono complessivamente 828, in particolare: nessuna classe in sorveglianza alle scuole dell’infanzia/nido, 284 alle primarie, 206 alle secondarie di 1° grado, 338 alle secondarie di 2° grado.

