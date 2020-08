Gori: «Scuole, riapertura gestita male

Mancano 15 giorni: moltissime incognite» Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, lunedì 31 agosto è intervenuto su Radio 24.

Il Governo ha gestito la riapertura delle scuole «male, sono mesi che si dice che questa è una priorità ma mancano 15 giorni e le incognite sono ancora moltissime e avremmo potuto aprire sul finire dello scorso anno scolastico come hanno fatto in altri paesi». Così Giorgio Gori, sindaco di Bergamo a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24. «Non sappiamo - aggiunge - quando arrivano i banchi, come si risolverà la questione del trasporto pubblico, in molte scuole c’è un problema di sistemazione delle aule, problema che a Bergamo abbiamo risolto. Ogni giorno cambia la linea sulle mascherine ma soprattutto è molto incerta la determinazione di quello che può succedere nel momento in cui dovesse esserci un caso sospetto e questo è quello che mi preoccupa di più». Sul nodo trasporti il sindaco Gori si domanda chi controllerà la saturazione dei mezzi pubblici «rischiamo di scaricare sul trasporto pubblico le mancanze su altri fronti».

