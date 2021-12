«I quartieri al centro», continua il viaggio de L’Eco: lunedì parliamo di Redona L’inchiesta multimediale sui quartieri di Bergamo prosegue. Lunedì 27 pubblichiamo la tappa di Redona, una realtà in continua crescita sul fronte dei residenti.

Le vacanze di Natale non fermano l’inchiesta de L’Eco «I quartieri al centro». Lunedì 27 pubblichiamo la tappa di Redona, una realtà in continua crescita sul fronte dei residenti: se nel 1987 contava 5.410 abitanti, oggi ne ha 6.878. Un ritmo di crescita dieci volte superiore a quello della città. Redona è un quartiere che in passato aveva tante fabbriche che poi hanno chiuso, ecco il motivo della crescita demografica: la trasformazione urbanistica delle aree industriali in residenziali. A questo aumento non è però corrisposto un mantenimento giovane della popolazione, anche qui l’età anagrafica è salita facendo raddoppiare pure il numero dei single. Nell’edizione di lunedì 27 de L’Eco potete leggere tutti gli approfondimenti che aiutano capire come è profondamente cambiato il quartiere di Redona negli ultimi trent’anni.

Sul giornale trovate anche il Qrcode, strumento utile che attraverso la fotocamera dello smartphone vi proietta nel confronto con gli altri quartieri pubblicati nel corso della nostra inchiesta . E dopo la pubblicazione sul giornale cartaceo, seguirà sul nostro sito l’esposizione di tutti i dati di Redona da poter leggere con grafiche interattive grazie alla collaborazione dell’istituto di ricerca bergamasco Intwig.

