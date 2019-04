Investimento sui binari ad Arcore

treni fermi sulla Lecco-Milano via Carnate Un'altra mattinata pesante per i pendolari bergamaschi. Trenord ha annunciato ritardi fino a due ore, variazione e cancellazioni nelle corse.

Un’altra mattinata difficile per i pendolari a causa di un grave incidente sulla linea per Milano: nella mattinata di oggi, martedì 2 aprile, una persona è stata investita ad Arcore da un treno poco dopo le 7. La circolazione sulla Tirano-Sondrio-Lecco-Milano, sulla Bergamo-Carnate-Milano e sulla Lecco-Carnate-Milano per ora è bloccata.

Sul sito di Trenord si legge: «A causa dell’investimento di una persona, accaduto tra le stazioni di Arcore e Carnate-Usmate, e il conseguente intervento da parte delle autorità competenti, i treni potranno subire ritardi di circa 120 minuti, variazioni di percorso o cancellazioni».

Della persona coinvolta nell’incidente non si sa ancora nulla: sul posto, in via Achille Grandi ad Arcore, sono arrivati carabinieri, Polfer e i Vigili del fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA