Lieve scossa di terremoto a Bergamo

Per i sismologi l’epicentro nella Bassa Lieve scossa di terremoto in provincia di Bergamo nella giornata di martedì 19 giugno.

Piccola scossa di terremoto di livello 2 sulla scala Richter in provincia di Bergamo: il leggero tremore ha avuto come epicentro Morengo, nella Bassa. L’evento tellurico è stato registrato dall’Ingv (Centro nazionale terremoti) alle 12,43 minuti e 12 secondi a una profondità di 25 chilometri. È stato registrato dai sismologi ma naturalmente non ha causato danni a persone o edifici.

