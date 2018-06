Maturità, ecco tutti i commissari

Scopri i prof nelle scuole bergamasche L’attesa dei maturandi è finita: l’ufficio scolastico provinciale di Bergamo ha pubblicato il documento ufficiale con tutti i nomi del professori scelti per le commissioni dell’esame di Stato. Ve lo proponiamo scaricabile.

Solo da martedì 5 giugno il ministero attiverà il motore di ricerca delle commissioni a livello nazionale, ma alcuni uffici provinciali hanno già comunicato ufficialmente i nomi. Bergamo, ad esempio, ha messo a disposizione un pdf con tutte le scuole bergamasche e le relative commissioni. Ve lo proponiamo integralmente, con la funzione ricerca, e scaricabile.

Perché sono importanti i commissari esterni? Lo spiega lo stesso ministero: «I commissari sia interni che esterni, allo scopo di favorire il coinvolgimento nel colloquio del maggior numero possibile delle discipline comprese nel piano degli studi dell’ultimo anno di corso, conducono l’esame in tutte le materie per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente». Quindi se un prof è abilitato a insegnare più materie, all’orale può farvi domande anche su queste, sempre che facciano parte del programma. Conoscere in anticipo i nomi dei commissari è quindi fondamentale per prepararsi chiedendo informazioni agli studenti di altre scuole.

A questo link potete scaricare il file pdf con tutte le commissioni delle scuole bergamasche.

Qui sotto invece ecco la versione leggibile con la ricerca

