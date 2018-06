Maturità per 8.462 studenti

Le tracce più gettonate Maturità ai nastri di partenza per gli studenti bergamaschi. Su L’Eco le tracce più desiderate dai ragazzi.

Ultimi giorni per prepararsi alla maturità: quest’anno saranno 8.462 gli studenti bergamaschi che dal 20 giugno saranno impegnati nelle prove d’esame. Nei giorni scorsi non è mancato il messaggio di saluto e di incoraggiamento del dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Bergamo, Patrizia Graziani. «Voglio incoraggiarvi, ragazzi e ragazze che state per affrontare le prove dell’esame – ha scritto –, a dare il massimo e a vivere questo importante appuntamento con la giusta adrenalina, ma senza eccessiva trepidazione. Gli esami vanno considerati un’occasione per fare la sintesi del percorso scolastico e un punto di svolta verso nuove esperienze future».

E da uno studio del Sanpellegrino campus, il progetto della Sanpellegrino legato ai giovani, emerge che per la prima prova d’esame gli studenti sarebbero felici di trovare un brano di qualche scrittore giovane come Alessandro D’Avenia, ma non disdegnerebbero nemmeno Chiara Gamberale (19%) e Niccolò Ammaniti. A seguire si piazzano invece Margaret Mazzantini (16%) e Fabio Volo (14%). Tra le gli argomenti di maggiore interesse anche l’informazione web, il mondo degli influencer e youtuber, le app.

