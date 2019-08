Meteo con nuvole e temporali

Il tempo inizia a peggiorare L’Italia e il bacino del Mediterraneo sono zone particolari dal punto di vista meteorologico, perché sono «terra di confine» tra il flusso Sub Tropicale (a Sud) e il flusso perturbato atlantico (a Nord).

Le differenti condizioni del tempo sono determinate, in genere, dal prevalere ora dell’uno, ora dell’altro. In questo sabati e domenica e anche per l’inizio della settimana è atteso un peggioramento con la presenza di aria fredda in quota: sarà instabile in montagna, con possibili rovesci a carattere sparso sia in tarda mattinata sia nel pomeriggio; variabile sul resto del territorio con estesa nuvolosità anche in pianura per buona parte della giornata. Domenica mattina cielo sereno o variabile; dal pomeriggio progressivo peggioramento, preludio del maltempo atteso per lunedì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA