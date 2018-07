«Montelungo, si acceleri»

Lavori entro l’estate 2019

Il rischio di andare per le lunghe era stato messo nel conto, vista la complessità dell’intervento (residenze universitarie e centro sportivo per 27 milioni di euro), ma ora per il cantiere della Montelungo è arrivato il momento di accelerare nel tentativo di recuperare almeno parte del tempo perduto.