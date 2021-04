Oms, Ranieri Guerra indagato a Bergamo. L’accusa: false informazioni ai pm su piano pandemico. «Sono stupito e amareggiato» Il direttore vicario dell’Oms ed ex direttore generale della Prevenzione al ministero della Salute è indagato dalla Procura di Bergamo. La repilca: «Non conosco le ragioni di questa decisione».

Ranieri Guerra, direttore vicario dell’Oms ed ex direttore generale della Prevenzione al ministero della Salute, è indagato dalla Procura di Bergamo con l’accusa di aver reso false informazioni ai pm durante la sua audizione, come persona informata dei fatti, sul piano pandemico che risale allo scorso 5 novembre. La notizia è stata anticipata sul sito di Report ed è stata confermata da fonti qualificate. L’inchiesta riguarda le gestione del Covid nella Bergamasca nel corso della prima ondata di un anno fa. «Sono stupito e amareggiato per questa situazione, non conosco di cosa si tratti, non ho la più pallida idea sul perché i magistrati abbiamo deciso in tal senso», il commento di Ranieri Guerra, che aggiunge «avevo parlato con i magistrati lo scorso novembre e avevo dato la mia disponibilità ad un nuovo confronto. Non conosco le domande che i magistrati nella rogatoria hanno mandato all’Oms».

