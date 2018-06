Povertà, in 7.500 bussano al Comune

Bergamo, sono 832 in più in un anno Il trend nazionale si riflette anche a livello locale. Gli accessi ai servizi aumentano del 12,5%.

Cresce il livello di povertà a Bergamo: se nel 2016 i cittadini bisognosi che si sono rivolti ai Servizi sociali erano stati 6.668, lo scorso anno sono saliti a 7.500. Cioè 832 persone in più, pari al 12,5%. Circa 500 di questi hanno chiesto aiuto per la prima volta, in particolare presentando domanda per il Reddito d’inclusione. «Nuove persone prese in carico - commenta l’assessore alle Politiche sociali, Maria Carolina Marchesi - in generale sono sempre di più gli anziani e i disabili in difficoltà». Il quadro locale replica il dato nazionale certificato dall’Istat secondo cui sono oltre 5 milioni gli italiani in povertà assoluta, circa 300 mila in più rispetto all’anno precedente.

