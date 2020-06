Regole anti-Covid ignorate

Chiusi due locali a Bergamo In due locali della città – spiega la Questura di Bergamo in una nota – sono stati trovati gruppi di persone intente a bere senza il rispetto del dovuto distanziamento e senza utilizzare i dispositivi di protezione.

Proseguono i controlli della Polizia di Bergamo agli esercizi pubblici volti a verificare il rispetto delle normative anti-Covd 19. In due locali della città – spiega la Questura di Bergamo in una nota – sono stati trovati gruppi di persone intente a bere senza il rispetto del dovuto distanziamento e senza utilizzare i dispositivi di protezione. I controlli sono stati effettuati il sabato sera, giorno di maggior frequentazione di locali e bar.

Sabato 6 giugno, durante un controllo al «Bar Beo», in via Carpinoni 6, sono state rilevate la violazione della disposizione del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 infatti vi erano gruppi di persone intente a bere senza rispettare il dovuto distanziamento e senza utilizzare i dispositivi di protezione. Per cui è stata redatto apposito verbale di contestazione amministrativa, e come sanzione accessoria la chiusura del locale per 5 giorni. È stata inoltre inviata segnalazione alla locale Prefettura.

Alle ore 23.50 circa veniva controllato il «Luna Nueva», in via Baschenis 17, venivano riscontrate le stesse violazioni, mancanza dell’uso dei dispositivi di protezione e del distanziamento sociale per cui veniva elevato il relativo verbale e il locale veniva chiuso per 5 giorni, con invio della segnalazione in Prefettura.

Dai dati della Prefettura di Bergamo emerge che sono stati 80 i negozi e gli esercizi pubblici controllati e la stragrande maggioranza dunque ha rispettato le normative di sicurezza sanitaria. Anche tra le 1.898 persone controllate non è stato necessario elevare nessuna sanzione perché tutte rispettose delle indicazioni di distanziamento e di utilizzo della mascherina anche all’aperto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA