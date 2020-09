Riaperto ai treni il ponte San Michele -Video

Le foto spettacolari del passaggio delle 5.49 Il primo passaggio alle 5.49 quando era ancora buio. Poi le immagini delle 7 con la luce del sole. Il ponte era stato chiuso esattamente due anni fa. Qualche coda registrata negli orari di punta per le auto in entrambi i sensi di marcia.

Era la notte tra il 14 e il 15 settembre del 2018 quando i tecnici decisero a sorpresa e in fretta e furia di chiudere il ponte San Michele, che collega Calusco e Paderno attraversando una gola del fiume Adda, giudicandolo pericoloso. Da allora i lavori straordinari di manutenzione, poi il 29 marzo 2019 la riapertura prima a pedoni e biciclette, poi l’8 novembre anche al traffico automobilistico. Oggi l’attesa riapertura anche per i treni con un orario studiato ad hoc. Una boccata d’ossigeno per il traffico ferroviario la riapertura anche se ancora limitato della direttrice Bergamo-Milano via Carnate.

Il primo passaggio è stato esattamente alle 5.49, un passaggio che il nostro fotografo Luca Cesni ha immortalato in queste bellissime foto.

Il passaggio del primo treno dopo due anni sul Ponte San Michele alle 5.49 di lunedì 14 settembre 2020

(Foto by LucaCesni)

primo treno ponte calusco 4.59 treno 2 ore 06.13 ispezione ponte operai

(Foto by Luca Cesni)

Questo invece il video girato da Patrik Pozzi alle 7 quando la luce del sole ha permesso di riprendere il passaggio.

Questo invece il commento di un componente del Comitato Pendolari Bergamasco

