Riapre il ponte San Michele Un treno all’ora sulla Bergamo-Carnate

Un treno all’ora. Da lunedì il San Michele torna percorribile anche su binario (rigorosamente al singolare) e Trenord ha pronta la sua offerta sulla linea Bergamo-Milano via Carnate, tagliata in due dal 14 settembre del 2018 quando il ponte è stato chiuso in fretta e furia un venerdì sera causa indicazioni allarmanti sulla sua tenuta complessiva.

Rispetto ai 50 treni l’ora che circolavano prima dello stop al ponte in un giorno feriale - come da dati forniti da Trenord alla V Commissione regionale a novembre 2018 - ora l’offerta ne prevede 38, in sostanza 19 per direzione. Fino a domenica (e da giugno scorso) l’offerta era di questo genere: 40 corse da Milano a Paderno (da dividere equamente nelle due direzioni) e 28 da Calusco a Bergamo. In mezzo, le navette, a portare i pendolari al di qua e al di là dell’Adda.

Corse già inserite on line