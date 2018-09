Scuole superiori, licei sempre in testa



Su «L’Eco» le scelte dei bergamaschi Come ogni anno la Provincia ha raccolto i dati che raccontano le scelte di indirizzo dei ragazzi che a gennaio si sono iscritti in prima superiore, ma anche tutti i numeri che spiegano quali sono i percorsi che hanno la maggiore correlazione con il mondo del lavoro e con quello universitario.

Gli studenti bergamaschi preferiscono il liceo scientifico, opzione scienze applicate, o il percorso tecnico di Amministrazione finanza e marketing. Ma non solo. Nell’anno scolastico alle porte saranno 11.162 gli iscritti della provincia di Bergamo alle scuole superiori, di cui l’82,86% nelle istituzioni statali e il 17,14% in quelle formative. Rispetto allo scorso anno si registra un lieve decremento, in particolar modo nelle istituzioni formative. I percorsi che riscuotono il maggior gradimento sono i licei con 4.305 iscritti, anche se in calo rispetto al passato (-1,42%), seguono i tecnici.

Interessante anche il collegamento tra i percorsi scelti e la loro correlazione con il mondo del lavoro e con quello universitario.

