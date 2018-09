Shop di cannabis vicino a scuola

Il no della senatrice Gallone «La totale inopportunità di aprire uno shop di cannabis all’uscita di una scuola media e superiore. Sindaco Gori che dici?». La domanda arriva dal profilo Fb della senatrice di Forza Italia Alessandra Gallone.

Lo shop ha aperto in via Moroni 255, a due passi dal Leonardo da Vinci e dall’Università. «Un luogo sensibile – ha precisato Gallone, dove gravitano decine e decine di minorenni –. Ci sono tanti altri luoghi in città». Però, dal Comune rispondono: «In base al decreto di liberalizzazione del commercio non è più possibile stabilire le categorie merceologiche (discorso a parte per Città Alta) e quindi il Comune non rilascia permessi per l’apertura di un negozio piuttosto che di un altro né il sindaco ha il potere di chiudere un locale. Da un punto di vista tecnico non si può fare nulla, anche per la categoria in questione».

