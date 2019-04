Stadio, si parte il 30 aprile

Dal 6 maggio giù la Nord Tempi molto ristretti e senza margini per la nuova curva. L’Atalanta al lavoro per fare fronte ad imprevisti ed eventuali ritardi.

Sarà un cantiere tanto storico quanto complicato, di quelli da non far dormire la notte. L’ora X per il via ai lavori di restyling dello stadio di Bergamo si avvicina, anche se in realtà si parte già in ritardo. Di un giorno, per la precisione. L’allestimento del cantiere è stato difatti spostato da lunedì 29 aprile a martedì 30, seguendo lo spostamento del match tra l’Atalanta e l’Udinese, inizialmente in calendario per domenica 28 e invece rinviato al giorno successivo alle 19, causa semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Fiorentina di giovedì 25.

