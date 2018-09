Torna la Strabergamo sul Sentierone

Ecco tutte le limitazioni al traffico Domenica 23 settembre torna la Strabergamo sul Sentierone: ecco i percorsi e le limitazioni al traffico in centro.

Domenica 23 settembre torna a Bergamo la Strabergamo, tradizionale corsa podistica del settembre bergamasco. La partenza è in piazza Matteotti e sul Sentierone, dove è già allestito il Villaggio sportivo. Gli organizzatori prevedono l’afflusso di 10 mila persone. Il centro cittadino sarà quindi pedonalizzato (il cosiddetto Sentierone allungato, con la chiusura di viale Roma, da Porta Nuova a viale Vittorio Emanuele-Tasca) dalle 8 alle 13 di domenica.

La manifestazione si compone di due parti. La prima, alle 8,30, partenza di una gara agonistica a staffette, fino sui Colli, dove si unirà ai percorsi delle varie camminate non competitive. L’arrivo poi è previsto in discesa da via Pignolo, lungo via Tasso e di qui di nuovo al Sentierone. Le camminate partiranno alle 9. L’accesso a Città Alta sarà chiuso ai non autorizzati già dalle 9. Il Comune consiglia, durante la gara, di usare mezzi pubblici o alternativi alle auto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA