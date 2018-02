Tragedia ferroviaria a Pioltello

Disagi per i pendolari fino al 9 febbraio I disagi per i pendolari della linea Cremona-Milano via Treviglio non sono ancora finiti dopo il terribile incidente ferroviario del 25 gennaio. Proclamato intanto il lutto cittadino a Misano Gera d’Adda e Caravaggio per i funerali di due delle tre vittime del deragliamento.

A causa dell’indisponibilità di parte dei binari tra Treviglio e Milano proseguirà infatti fino a venerdì 9 febbraio il piano straordinario di Trenord per la riorganizzazione della circolazione, con variazioni di percorso, fermate straordinarie, bus aggiuntivi e per l’assistenza ai passeggeri. La circolazione ferroviaria sulle linee afferenti Pioltello – fa sapere Trenord – potrà subire rallentamenti e limitazioni.

Saranno attivi il servizio di bus aggiuntivi fra Treviglio e Villa Fiorita MM2, con fermate a Cassano D’Adda, Trecella, Pozzuolo Martesana, Melzo, Vignate, che nei giorni feriali circola dalle 5 alle 21, nei giorni di sabato e domenica fino alle 23, e il servizio organizzato in collaborazione con ATM fra Vignate e Milano Lambrate MM2, con fermate a Pioltello Limito e Segrate, che circola dalle 5 alle 21. Prosegue anche il potenziamento dell’Autostradale Bergamo-Milano.

Anche nei prossimi giorni i viaggiatori in possesso di titoli di viaggio Trenord potranno viaggiare gratuitamente sulla metropolitana e sui mezzi di superficie Atm. Proseguirà anche la mobilitazione straordinaria di Trenord per l’assistenza: personale e «Berretti verdi» saranno a disposizione dei passeggeri per informazioni e assistenza nelle stazioni ferroviarie di Milano Centrale, Milano Lambrate, Milano Porta Garibaldi, Treviglio, Bergamo, Brescia, Cremona e presso il capolinea dei bus sostitutivi.

In occasione dei funerali di due delle vittime del deragliamento del treno regionale a Pioltello, Ida Maddalena Milanesi e Pierangela Tadini, i due Comuni confinanti della Bassa bergamasca dove le due donne risiedevano, Caravaggio e Misano Gera d’Adda hanno proclamato il lutto cittadino. Il 3 febbraio sono previste le esequie di Ida Milanesi al santuario della Beata Vergine del Fonte, che confina con il ristorante «Giardino» di proprietà della famiglia della neurologa . Il corteo funebre partirà dal ristorante alle 13,30 alla volta del Santuario.

I funerali di Pierangela Tadini saranno celebrati lunedì 5 febbraio, alle 14, in forma privata nella chiesa parrocchiale di Caravaggio. Proprio a Caravaggio sarà lutto cittadino il 3 febbraio, domenica 4 e lunedì 5 febbraio. Lutto però appunto lunedì anche a Misano, dove viveva da qualche anno Pierangela Tadini.

