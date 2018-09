L’incrocio tra via Maresana e via Papa Giovanni XXIII: qui il tram correrà a doppio binario

Tram interrato con doppio binario

Come sarà la T2 per Villa d’Almè La novità emersa con l’adozione del nuovo Pgt di Ponteranica: treno a doppio binario e interrato allo snodo di Pontesecco.

La tranvia veloce T2 (da Bergamo a Villa d’Almè) correrà sottoterra all’ingresso di Ponteranica venendo dalla città, dalla fermata di via della Bollina fino all’altezza del centro Vivace. È la novità emersa durante l’adozione della variante 2 del Pgt (Piano di Governo del Territorio) discussa martedì sera nell’ultimo Consiglio comunale di Ponteranica. Una soluzione che evita il passaggio a raso della T2 all’incrocio di via Maresana con via Papa Giovanni XXIII (zona Pontesecco) ritenuto critico per il già elevato flusso veicolare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA