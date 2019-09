Treni, bocciate tutte le linee bergamasche

Maglia nera alla Bergamo-Brescia-Lecco

Si conferma il trend negativo, in linea con i mesi peggiori di fine 2018: a luglio 22 tratte fuori target, di cui 5 in territorio orobico. Per i pendolari sconto del 30% sull’abbonamento di ottobre. Polemica sul servizio.