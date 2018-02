Treni, guasto tecnico a Porta Garibaldi

Ritardi e cancellazioni su via Carnate Mattinata che inizia malissimo per i pendolari ferroviari. Cancellati alcuni convogli della linea per Milano via Carnate.

Trenord informa che nella mattinata di martedì 13 febbraio ci sono «Ritardi fino a circa 40 minuti, limitazioni e cancellazioni a causa di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni nei pressi della stazione di Milano Porta Garibaldi».

Il treno 2606 (BERGAMO 07:35 - MILANO CENTRALE 08:30) non è stato effettuato per un guasto agli impianti nella stazione di MILANO PORTA GARIBALDI.

Il treno 10760 (BERGAMO 06:53 - MILANO PORTA GARIBALDI 07:59) non è stato effettuato.

Il treno 10753 (MILANO PORTA GARIBALDI 06:31 - BERGAMO 07:40) oggi è partito dalla stazione di MILANO GRECO PIRELLI per un guasto agli impianti nella stazione di MILANO PORTA GARIBALDI.

© RIPRODUZIONE RISERVATA