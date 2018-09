Ultimi giorni di piena estate: caldo e sole

Ma attenti alle punture di zanzara Ultimi giorni di piena estate per questo inizio di settembre: caldo e sole fino al weekend. Ancora molte zanzare in giro, soprattutto la sera.

Interessante osservare in questo periodo le carte della pressione al suolo, ma anche quelle in quota, cioè «spiare» in particolare cosa sta succedendo a circa cinquemila metri, dove le masse d’aria presenti veicolano, normalmente, anche i fronti al suolo. Ebbene, notiamo subito che dalla Francia un vasto anticiclone si muove proprio verso l’Italia, consolidando le già preesistenti condizioni di bel tempo e garantendo così cieli sereni. Oggi, infatti, spazio al sole per gran parte del giorno, con alcune nuvole pomeridiane presenti, soprattutto, a ridosso delle Orobie.

Domani cielo ancora poco nuvoloso, salvo nel tardo pomeriggio, dove attendiamo nuvolosità più compatta. Bel tempo anche nel weekend: oggi e domani picco di temperature che sfioreranno i 30 gradi. Giornata calda quella di ieri, quasi estiva e a tratti afosa; condizioni climatiche, queste, che fanno ancora sudare come se fossimo a luglio. Altra nota: ancora troppe zanzare in giro, davvero fastidiose, soprattutto di sera.

