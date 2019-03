Vento, forti raffiche in tutta la provincia

Arriva il gelo, al pizzo Coca già -13 C° Forti raffiche di vento oltre 60-70 km/h stanno solcando tutta la nostra provincia. Cartelli divelti e rami caduti si segnalano a Bergamo e in Val Seriana. Il vento porterà anche un brusco calo delle temperature e forse qualche rovescio.

In montagna ai 3mila metri del pizzo Coca ci sono già -13 C° alle 20 di lunedì 25 marzo. È l’effetto del brusco calo di temperature che era atteso proprio oggi. Raffiche di vento che sono arrivate a 60 Km/h hanno solcato molte zone della nostra provincia con cartelli divelti e rami abbattuti sulle strade. Molti gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare in città a Bergamo dove è andata in frantumi una porta d’ingresso in vetro della stazione ferroviaria e sono finite in strada in via Tiraboschi alcune barriere in legno che delimitano un cantiere, per fortuna in quel momento non stava passando nessuno.

Si segnalano molti interventi anche in Val Seriana.

