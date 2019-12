Villa di Serio, schianto auto-camion

Operati, stanno meglio i bimbi di 4 e 7 anni

Il piccolo di 7 anni, ricoverato a Brescia, è il più grave dei due e resta ricoverato in prognosi riservata in rianimazione pediatrica, ma è fuori pericolo. Il fratellino di 4 anni è stato operato al Papa Giovanni per la frattura del femore e ora sta bene. Entrambi erano stati coinvolti nell’incidente avvenuto venerdì 27 dicembre sulla provinciale 35 a Villa di Serio mentre andavano in villeggiatura con i loro genitori.