Auto contro un camion di pecore - Foto

Villa di Serio, gravi due bimbi di 5 e 7 anni L’incidente sulla strada provinciale 35 per la Valle Seriana: lunghe code. Sei feriti in totale.

Due bambini di 5 anni e 7 anni sono rimasti feriti in un incidente sulla strada provinciale 35 della Valle Seriana all’altezza di Villa di Serio che si è verificato intorno alle 16 di venerdì 27 dicembre. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze e si è alzato anche l’Elisoccorso da Brescia. Sono sopraggiunti anche la Polizia stradale e i Carabinieri di Bergamo oltre ai Vigili del fuoco. Nello schianto è coinvolto un camion che trasportava un’ottantina di pecore e almeno due auto, una Dacia su cui viaggiava una famiglia con due bambini e una Hyundai occupata da una sola persona. I feriti in totale sono sei, tra cui il più grave è un bambino di 7 anni. Ferito anche un altro bimbo di 5 anni. Il primo è stato portato all’ospedale civile pediatrico di Brescia e il secondo all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Dalle prime informazioni non sarebbero comunque in pericolo di vita.

Sulla strada provinciale 35 ci sono code lunghissime in entrambe le direzioni.

La scena dell’incidente vista da chi proviene da Clusone

