Violento nubifragio nella notte

Allagato il sottopasso a Verdello Un violento nubifragio si è abbattuto sulla Bergamasca nella notte tra mercoledì 4 e giovedì luglio. Vento forte e tanta pioggia.

La perturbazione è giunta da Ovest con pioggia intensa e vento forte: la provincia di Bergamo è stata tra le zone più colpite in tutta la Lombardia. L’ondata di maltempo ha registrato il picco massimo intorno alle 2.30 con fulmini e vento particolarmente forte. Il temporale si è scatenato al termine di una giornata molto calda, con punte anche di 30°. Per giovedì le previsioni indicano nuvole e possibili temporali con un miglioramento in serata.

I vigili del fuoco sono intervenuti in diverse zone della Bergamasca, soprattutto nella Bassa e nell’Isola: Verdellino, Mornico, Capriate San Gervasio, Ciserano e anche nel Milanese, a Cassano. Nessun ferito, solo danni a causa di allagamenti e piante cadute. Come potete vedere dalla foto, la forte pioggia ha causato l’allagamento del sottopasso alla stazione di Verdello. I vigili del fuoco sono sul posto per rimuovere l’acqua che si è accumulata e rende impossibile il passaggio.

@cmterzi @TRENORD_miBGt @ValeCPBg @webecodibergamo Oggi con l'abbonamento Trenord un ingresso omaggio in piscina nella stazione di Verdello Dalmine! Anzi: per taluni un ingresso obbligato in piscina! pic.twitter.com/iXrFKAEzJe — Domenico Mossali (@mossalido) July 5, 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA