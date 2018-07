Cella temporalesca sulla Bergamasca

Attenzione alla grandine: le previsioni Arriva il vento di Maestrale e smorza l’anticiclone africano. Una cella temporalesca staziona sulla provincia di Bergamo dal pomeriggio di venerdì.

Si segnalano acquazzoni, soprattutto in Valle Brembana e Valle Seriana. Attenzione alla grandine. Come già sperimentato nelle ultime settimane, questi fenomeni sono brevi ma molto intensi. La stessa situazione potrebbe tornare anche sabato, quando è previsto ancora maltempo in serata.

Ecco le previsioni generali: «I venti di Maestrale e Grecale indeboliscono l’anticiclone africano. Vivremo un fine settimana perlopiù soleggiato, salvo per una locale instabilità, con un clima nel complesso gradevole. Caldo che potrebbe ritornare nella seconda parte della prossima settimana». «L’anticiclone africano si indebolisce ed il caldo africano batte in ritirata sotto il Maestrale che determina un week-end perlopiù soleggiato e gradevole eccetto per una locale instabilità» -a dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera che aggiunge – «Vivremo un periodo di caldo accettabile almeno fino a metà della prossima settimana quando le temperature torneranno sopra le medie».

Dopo il Centro Nord Italia anche il Sud sarà interessato dai venti di Maestrale che indeboliscono l’anticiclone africano presente da qualche giorno sul Mediterraneo. Le modeste condizioni di instabilità al Centro Sud di venerdì lasceranno il posto ad un fine settimana nel complesso buono su gran parte dello Stivale. Farà eccezione una modesta instabilità nella giornata di sabato con locali acquazzoni sui rilievi di Alpi, Prealpi ed Appennino nonché per una variabilità sul basso Tirreno. La ventilazione di Maestrale e Grecale porterà un’attenuazione dell’afa e del caldo soprattutto al Sud. Domenica avremo un ulteriore miglioramento. Le temperature rientreranno così nelle medie tipiche del periodo, anche sul nostro Meridione dopo la canicola degli ultimi giorni.

Questa situazione da estate gradevole dovrebbe perdurare anche in avvio della nuova settimana. «Poi le temperature dovrebbero subire un nuovo aumento quanto meno al Centro Sud per l’espansione dell’anticiclone africano. I valori tornerebbero così sopra le medie del periodo specie nella seconda parte della settimana- concludono da 3bmeteo.com»

