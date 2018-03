«Carmen. La stella del circo di Siviglia»

Al Sociale biglietti gratuiti per le famiglie Una domenica a teatro per le famiglie: l’8 aprile, al Teatro Sociale di Bergamo, grandi e piccini potranno essere protagonisti e spettatori di «Carmen. La stella del circo di Siviglia», spettacolo ispirato al capolavoro operistico di Georges Bizet e prodotto dall’AsLiCo e dal Bregenzer Festspiele per la XXII edizione di Opera Domani.

Da mercoledì 28 marzo sarà possibile ritirare i biglietti per partecipare a questo nuovo appuntamento della Fondazione Teatro Donizetti, disponibili gratuitamente, fino a esaurimento dei posti disponibili, grazie al sostegno di Sacbo e di Bis – Bgy International Services (Biglietteria di Porta Nuova, ore 13-20).

Due i momenti di attività previsti: alle ore 16.30 si potrà partecipare tutti insieme a un laboratorio di preparazione durante il quale si verrà aiutati nella comprensione dell’opera, dei suoi personaggi, e soprattutto si impareranno i cori e le melodie delle arie più celebri da cantare poi durante lo spettacolo, per «viaggiare» meglio nel fantastico mondo di Carmen. Quindi lo spettacolo – della durata di circa 70 minuti – avrà inizio alle ore 18.

Azzurra Steri, giovane pianista e direttore d’orchestra, sarà alla testa dell’«Orchestra 1813» e di un cast di cantanti scelto da AsLiCo; la regia dello spettacolo è di Andrea Bernard, artista già molto attivo sulla scena internazionale, che firma le scene insieme ad Alberto Beltrame, coi costumi di Elena Beccaro.

Un’opera come Carmen offre al percorso formativo di Opera Domani – giunto alla XXII edizione - l’opportunità di trattare, attraverso l’arte, un tema sensibile quale la violenza e le sue conseguenze, a maggior ragione con un pubblico di bambini e ragazzi in formazione. La scelta di mantenere l’originalità dell’opera sia nella musica che nella storia avviene nel rispetto della sensibilità di un pubblico giovane.

«Carmen è una storia di amore e libertà – afferma Bernard nelle note di regia – e il tema della libertà mi ha spinto ad ambientare l’opera in un circo, in particolare il Circo Siviglia, per non perdere quel clima spagnolo che contraddistingue la vicenda e la musica, dove però non ci sono animali, anche il toro sarà solo un toro meccanico, ma andrà inteso come luogo nel quale ciascuno ha diritto di scoprire e coltivare le proprie capacità, qualunque esse siano».

Biglietteria ai Propilei di Porta Nuova

Largo Porta Nuova, 17 – Bergamo

T. 035 4160601/602/603; da martedì a sabato, ore 13-20

Biglietteria Teatro Sociale

Via Colleoni, 4 – Bergamo Alta

Apertura al pubblico solo nei giorni di spettacolo un’ora e mezza prima dell’inizio.

Per informazioni e dettagli sugli spettacoli: tel. 035244483

www.donizetti.org

