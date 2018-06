Bella, elegante e anche preparata

Marica Pellegrinelli è ok su Rai 1 Bellissima lo è di sicuro, ma anche come conduttrice non se la cava niente affatto male.

Un po’ tesa, forse, ma la terza serata dei Wind Music Awards - andata in onda martedì 26 giugno in prima serata su Rai 1 - era il suo primo impegno televisivo importante, dopo un lungo periodo in cui si è dedicata esclusivamente alla famiglia. Per Marica Pellegrinelli, la trentenne modella bergamasca moglie di Eros Ramazzotti, è un gradito ritorno: proprio ai Wind Musica Award del 2009 aveva conosciuto il suo attuale marito, chiamata al volo per la serata che doveva essere condotta da Monica Bellucci.

Marica Pellegrinelli si è presentata sul palco dell’Arena di Verona con un coloratissimo tubino lungo e scollato di Versace, un tributo a Marilyn Monroe in stile pop art. Con lei Federico Russo, popolare speaker di Radio Deejay e ormai volto noto televisivo. La coppia ha funzionato.

