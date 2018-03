«Bergamo, curiosità svizzera in Italia»

Stupendo docu-film francese - Video Le magnifiche immagini di Bergamo in un video di «Arte» sito francese che ha dedicato un lungo servizio all’influenza svizzera e protestante nella storia artistica della nostra città.

«Bergamo, in Lombardia, ha ospitato per oltre 600 anni artisti e imprenditori di tutto l’arco alpino, in particolare del Ticino, il cantone svizzero in cui si parla l’italiano. Per i suoi immigranti protestanti, Bergamo deve i suoi monumenti più belli, i suoi palazzi più sfarzosi e l’atmosfera elvetica che regna in questa città lombarda». Sono le parole che accompagnano il servizio pubblicato dal sito «Arte» accompagnato da magnifiche immagini della nostra città alta e bassa. Guarda il video, clicca qui.

