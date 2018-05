Coro e orchestra del Conservatorio

Concerto in Basilica per Papa Giovanni Sabato 26 maggio alle 21 verrà eseguita la Messe Solennelle de Sainte-Cécile di Charles Gounod.

In occasione della peregrinatio della salma di Papa Giovanni XXIII, tra le varie iniziative in programma, sabato 26 maggio alle 21 nella Basilica di Santa Maria Maggiore in Città Alta si terrà un concerto del coro e dell’orchestra del Conservatorio «Gaetano Donizetti» di Bergamo e Associazione artistica »Musica Dinamica» diretti dal Maestro Pieralberto Cattaneo con il sprano Jungyoon Um e Maru Han, il tenore Zheng Hui e il baritono-basso Thierry Cavagna. Maestro del coro è Elisa Fumagalli e l’organista Andrea Galbusera.

Appuntamento alle 21 nella Basislica di Santa Maria Maggiore di bergamo in Città Alta.

