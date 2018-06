Donizetti Night, si cercano volontari

Ecco come vivere la serata del 17 «Vivi da protagonista la note dedicata a Gaetano»: per la Donizetti Night di sabato 17 giugno si cercano volontari.

È disponibile on line la scheda per far parte del gruppo di volontari che, come ogni anno, saranno il punto di riferimento del pubblico e degli artisti coinvolti nella Donizetti Night, a Bergamo, sabato 16 giugno dalle 18.30 in poi, in Città Bassa, da piazzetta Santo Spirito a Largo Rezzara.

È possibile inviare la candidatura come volontario e partecipare in prima fila alla notte dedicata alla musica di Gaetano su http://www.donizetti.org/fd2016/volontarinight2018/ per osservare da vicino le fasi organizzative della serata ed esserne parte attiva. I volontari saranno impegnati insieme al personale della Fondazione, a dare informazioni sul programma, distribuire i materiali illustrativi, presidiare i luoghi in cui si svolgeranno gli eventi. È in programma per tutti gli iscritti una formazione sull’evento (la data e il luogo saranno comunicati agli iscritti via mail): in regalo, la t-shirt donizettiana 2018 e un biglietto per partecipare a una delle due Anteprime under30 del prossimo festival Donizetti Opera 2018 (20 novembre Enrico di Borgogna, 21 novembre Il castello di Kenilworth).

Per le iscrizioni c’è tempo fino al 10 giugno.. La Fondazione Donizetti rivolge questo appello in primo luogo «agli studenti dell’ultimo anno delle Superiori e a quelli dell’Università come occasione di crescita, sviluppo e impegno per la città, o comunque a tutti coloro che vogliono essere impegnati nella notte dell’orgoglio donizettiano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA