Eros dedica una canzone a Marica

«Anime gemelle che toccano il cielo» Si intitola «Siamo» il brano dedicato da Ramazzotti alla moglie bergamasca. Tour fermo, ripartirà a luglio.

La nuova canzone di Eros Ramazzotti, in radio dal 10 maggio, «Siamo», è una dedica alla moglie Marica Pellegrinelli. Originaria di Parre, Marica è modella, attrice e testimonial per brand della moda, oltre che moglie di Eros Ramazzotti e mamma di Raffaela Maria, nata nel 2011, e Gabrio Tullio nato nel 2015.

La canzone a lei dedicata da Ramazzotti arriva dopo il successo dei brani «Vita ce n’è», «In primo piano» (scritta da Jovanotti) e «Per le strade una canzone» (con Luis Fonsi) ed è il quarto singolo estratto dall’ultimo album di Eros «Vita ce n’è», già disco di platino.

«Siamo» porta la firma di Ramazzotti e Cheope per il testo e di Federica Abbate e Dario Faini per la musica: «Un brano che racconta della certezza di essere in due, esseri umani che si capiscono e si amano, consapevoli del valore creato come coppia – si legge nelle note del disco e nel testo della canzone –. Quell’io e te che siamo sassi lanciati contro il cielo che bucano la notte e arrivano alle stelle, anime gemelle», con la voglia e la speranza per un meglio che «deve ancora venire».

Intanto, c’è ancora lo stop momentaneo al tour di Eros Ramazzotti, per un intervento alle corde vocali. Il cantante ha comunque tranquillizzato i fan e da luglio tornerà sul palco. «Alla fine della prima fase del tour – ha scritto Eros qualche giorno fa – ho dovuto necessariamente fermarmi per farmi operare alle corde vocali per un problema di ispessimento e per ritornare ancora più forte di prima. Ora dovrò stare fermo e riabilitarmi per due mesi. Riprenderò regolarmente l’11 luglio».

