Guglielmo, designer bergamasco

Il talento che ha stregato la rivista «AD» Guglielmo Brambilla, 29 anni, è tra i sette talenti selezionati dalla rivista «AD», architettura e design, per la seconda edizione del progetto «Seven for the future», sette per il futuro, dedicata ai giovani professionisti under 35.

Il designer bergamasco Guglielmo Brambilla, 29 anni, è tra i sette talenti selezionati dalla rivista «AD», architettura e design, per la seconda edizione del progetto «Seven for the future», sette per il futuro, dedicata ai giovani professionisti under 35. «AD», la più prestigiosa rivista di settore, sceglie liberamente, fra gli italiani, i giovani che, per curriculum e progetti realizzati appaiono più in grado di continuare, innovandola, la nostra grande tradizione e li supporta per un anno, dedicando loro spazi sulla rivista, seguendone il lavoro e, soprattutto, facilitando i contatti con le aziende potenzialmente interessate a produrne i progetti. Guglielmo Brambilla è uno di loro. Attualmente lavora a Londra presso lo studio Bethan Laura Wood, dopo un anno di esperienza a Treviso con «Fabrica» e precedentemente, sempre a Londra, con Philippe Malouin.

