La video dedica della Hunziker al papà

«In ospedale mi teneva in braccio a letto» Il ricordo della showgirl Michelle Hunziker della sua famiglia con una video dedica piena di tenerezza per il padre scomparso nel 2001.

«Il tempo passa, le cose cambiano, ma i sentimenti restano»: un bellissimo post su Instagram di Michelle Hunziker dedicato alla sua famiglia. La showgirl svizzera, bergamasca d’adozione dopo il matrimonio con Tomaso Trussardi, ha postato su Instagram un video con una foto ricordo del giorno della sua nascita. Una foto un po’ «originale» come lei stessa ricorda: si tratta sì della classica foto di rito in ospedale con mamma, papà e bebè, ma in questo caso è il papà a letto e non la mamma come ci si aspetterebbe.

Michelle spiega che proprio nel giorno della sua nascita il padre fu operato a una gamba e fu la sua mamma ad alzarsi, vestirsi e farsi bella e portare la neonata al marito allettato. Il video è accompagnato da una dedica molto affettuosa di Michelle alla famiglia e ai figli: «Il tempo passa, le cose cambiano, ma i sentimenti restano. La cosa bella però è la condivisione di attimi che in un modo o in un altro viviamo tutti...ognuno con la sua originalità....vi voglio bene».

Michelle con la figlia più grande Aurora

Il papà di Michelle, Rodolfo, pittore svizzero tedesco, è scomparso proprio nel mese di agosto del 2001, all’età di 60 anni, mentre la mamma Ineke, olandese, è sempre al fianco della figlia e delle nipotine. «Ogni bimbo sogna di vedere mamma e papà insieme per sempre» dice la showgirl guardando con tenerezza a questa foto tutti e tre insieme.

