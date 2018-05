Thomas, da «Amici» giovedì a Orio

Ecco il giovane talento, fan dei Pooh Giovedì 31 maggio alle 17 a Oriocenter chiude in bellezza i suoi instore che l’hanno portato, con successo, in giro per l’Italia con il repack «Thomas 18 Edition»: una nuova edizione, che contiene cinque inediti, del suo ultimo album.

Il giovane talentuoso affezionato ai Pooh sbarca in terra bergamasca e sale sul palco di Oriocenter. Thomas Bocchimpani, 18 anni lo scorso 13 aprile, è originario di San Giuseppe di Cassola (Vicenza). Coltiva la sua passione per il canto e per la danza dall’età di 8 anni. Studia canto e pianoforte, al liceo musicale, e nel tempo libero studia chitarra da autodidatta prendendo lezioni di hip pop. Si esibisce in pubblico per la prima volta a 10 anni. Il primo impatto con il mondo dello spettacolo arriva nel 2013, quando Thomas partecipa come concorrente alla quarta edizione del talent show di Canale 5 «Io Canto». Talento e notorietà crescono nella scuola più ambita d’Italia, quella degli «Amici di Maria De Filippi», arrivando finalista alla 16esima edizione. Poi un successo continuo.

Il primo progetto discografico, per Warner Music Italy, è l’Ep «Oggi più che mai»: primo artista così giovane a raggiungere, in meno di dieci giorni, il disco d’oro. Thomas - personalità artistica delicata e coinvolgente, che nella musica e nel ballo ha trovato le modalità perfette per esprimere le proprie emozioni - è pronto ad incontrare i suoi fans bergamaschi e chi, annuncia sui social, arriverà appositamente da lontano, con mamme (urlanti) al seguito.

ll giovane cantautore firmerà autografi (le foto saranno postate sulla pagina Facebook https://itit.facebook.com/oriocenter) a chi sarà in possesso di «Thomas 18 Edition». Appuntamento giovedì 31 maggio in zona Kalvin Klein, alle 17.

