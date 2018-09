Travolto in bici a Torre de’ Roveri

Grave un 30enne, altri due feriti Un giovane in bici è stato travolto da un’auto a Torre de’ Roveri nel primo pomeriggio di domenica 23 settembre.

Un giovane in bicicletta è stato travolto da un’auto a Torre de’ Roveri nel primo pomeriggio di domenica 23 settembre in via Astori: ancora da chiarire la dinamica dell’incidente ma sul posto sono arrivati subito i soccorsi del 118 con l’Elisoccorso. Purtroppo il giovane è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita: è stato portato all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Da una prima ricostruzione dell’accaduto sembrerebbe che il ciclista sia stato travolto da una Yaris che viaggiava sulla stessa corsia. Il ciclista, con ogni probabilità un uomo di 30 anni, era vicino al marciapiede su cui transitava una famiglia con bimbi piccoli: il giovane è stato colto di sorpresa alle spalle dall’auto che transitava in via Astori. Feriti ma non gravi il conducente della Yaris e un altro giovane a bordo della vettura.

