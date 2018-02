Vaccinazioni a scuola, il rush finale

Gli inadempienti sono ancora 8.761 Su 10 mila alunni non in regola, 1.254 sono corsi ai ripari, altri hanno l’appuntamento. In Lombardia recuperato il 17% dei mancanti. L’assessore regionale Gallera: «In pochi mesi è un buon risultato».

All’inizio dell’anno scolastico gli alunni bergamaschi non in regola con le vaccinazioni erano 10.014 su una platea di 167.609, il 5,97%. Di questi «inadempienti», al 31 dicembre 2017 sono corsi ai ripari, vaccinandosi, in 1.253: il 12,5%. Resta quindi da chiarire la posizione di 8.761 persone, un numero che però può contenere sia chi ha deciso comunque di non vaccinare i figli, sia chi ha un appuntamento per mettersi in regola e ancora sta aspettando.

© RIPRODUZIONE RISERVATA