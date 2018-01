A bordo solo un bagaglio gratis

Da lunedì le nuove regole Ryanair Senza priorità (costa da 5 a 6 euro) il bagaglio più grande verrà messo gratuitamente in stiva.

Annunciata a novembre e poi rinviata, da lunedì 15 gennaio entrano in vigore le nuove regole per i bagagli a bordo di Ryanair. L’obiettivo nemmeno tanto celato degli irlandesi volanti è quello di far acquistare la priorità che sostanzialmente consente il mantenimento della situazione attuale, ovvero la possibilità di imbarcare a bordo un bagaglio standard (misure 55 per 40 per 20, il classico trolley) e una borsa piccola di dimensioni massime 35 per 20 per 20. Eventualità, quest’ultima, non possibile volando con altre compagnie, Easyjet in primis, che consentono di portare a bordo uno e un solo bagaglio dalle dimensioni standard.

Che succede da lunedì? Se non comprate la priorità il più grande dei due bagagli (il trolley, per intenderci) viene automaticamente mandato in stiva, gratuitamente. Attenzione, restano in vigore le norme sulla quantità massima di liquidi ammessa nel bagaglio (massimo 10 contenitori da 100 ml l’uno in busta trasparente) anche se finisce nella stiva. Se invece avete la priorità potete portarvelo a bordo. L’imbarco prioritario può essere acquistato al costo di 5 euro al momento della prenotazione, oppure aggiunto successivamente pagando 6 euro con possibilità di comprarlo fino a due ore prima della partenza del volo.

Come spiega Webitmag, ci saranno quindi 4 profili di viaggiatore:

A) Passeggero con un bagaglio standard (55 x 40 x 20 cm) e uno piccolo (35 x 20 x 20 cm) senza imbarco prioritario: il bagaglio standard viene caricato gratuitamente in stiva

B) Passeggero con un solo bagaglio standard (55 x 40 x 20 cm) senza imbarco prioritario: il bagaglio standard viene caricato gratuitamente in stiva

C) Passeggero con un solo bagaglio piccolo (35 x 20 x 20 cm) senza imbarco prioritario: il bagaglio viene tenuto a bordo

D) Passeggero con imbarco prioritario: può portare a bordo uno o due bagagli delle misure consentite, a sua scelta.

Novità anche per i bagagli da stiva: il peso consentito è stato aumentato da 15 a 20 chili per tutti i bagagli mentre la tariffa è stata ridotta da 35 a 25 euro. Restano invariate le misure massime di 119x119x81cm

