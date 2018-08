Bambina di Zanica morta di pertosse

La famiglia pronta a un esposto I genitori della piccola di Zanica deceduta a giugno a causa della pertosse hanno deciso di vederci chiaro in tutta la vicenda, e hanno dato mandato all’avvocato Andrea Locatelli di Bergamo.

Il legale ha già acquisito la cartella clinica e darà in carico tutto il materiale presentato dai genitori della bimba a un consulente iperspecializzato per una perizia preliminare e prodromica a eventuali azioni legali. La famiglia della neonata , che si è chiusa in un comprensibile riserbo, per il dolore e l’angoscia per la perdita della bambina, ha chiesto all’avvocato di fare tutto il possibile perché venga fugato ogni dubbio o perplessità sulla correttezza delle procedure attivate per curare la bambina.

