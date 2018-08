Muoiono due bambine di un mese

Avevano preso la pertosse Erano nate tra maggio e giugno. Un mese dopo le due neonate sono morte accomunate dalla stessa terribile patologia: la pertosse.

Sono nate a qualche settimana l’una dall’altra, tra maggio e giugno, e un mese dopo, le due lattanti - una di madre italiana residente nel Trevigliese e l’altra di madre romena residente nel Cremasco ma gravitante nella Bergamasca - sono morte, accomunate dalla stessa terribile patologia: la pertosse. Scoperta la malattia le bimbe - in cura ad Alzano e a Treviglio - sono state trasferite al Papa Giovanni, ma non ce l’hanno fatta. Le madri - è emerso - non erano vaccinate contro la malattia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA