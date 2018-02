Schianto tra due auto a Brusaporto

Muore un 56enne sulla provinciale Grave incidente domenica 18 febbraio alle 12.15 a Brusaporto sulla strada provinciale. Due auto coinvolte, è morto un uomo di 56 anni che era in auto con la moglie e il figlio.

Due le auto coinvolte nello schianto, quattro le persone coinvolte nell’incidente che si è verificato sulla strada provinciale, all’incrocio con via dei Prati, a Brusaporto, domenica 18 febbraio intorno alle 12.15. Un uomo è deceduto ma ancora non si conoscono le generalità: si tratta di un 56enne che è morto subito dopo lo schianto a causa delle gravi ferite riportate. Tre gli altri feriti, in condizioni fortunatamente non gravi.

Sul posto i carabinieri di Seriate e la polizia dei Colli con anche due squadre dei vigili del fuoco: le auto coinvolte sono un’Audi A3 dove viaggiava un uomo e una Ford Fiesta dove stava guidando l’uomo deceduto, accompagnato dalla moglie e il figlio 18enne. A causa dell’incidente il traffico si è molto rallentato nella zona. La strada è stata chiusa fino alle 15 per permettere i soccorsi con tre ambulanze e un’automedica che hanno raggiunto la zona dello schianto.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA