Incidente mortale a Ranica

Scontro sulla strada provinciale Un uomo è morto a Ranica nel tardo pomeriggio di lunedì 17 settembre in un incidente stradale sulla strada provinciale della Valle Seriana.

Ancora frammentarie le informazioni sull’accaduto: per ora si sa solo che è rimasto coinvolto un mezzo pesante e oltre alla vittima c’è anche un’altra persona ferita. Si tratta di un uomo di 51 anni. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale in territorio di Ranica intorno alle 18.30. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica. Lunghe code in entrambi i sensi di marcia.

Seguono aggiornamenti

