Le vacanze possono diventare un incubo?

Ritardi e voli cancellati, scopri i tuoi diritti Pronti per riposarvi e divertirvi in vacanza? Viaggiare è bellissimo, ma bisogna anche essere tutelati.

Purtroppo a molti capita di imbattersi in ritardi di voli, cancellazioni, problemi nelle prenotazioni. Ma anche case affittate e hotel che non rispettano gli accordi preventivi... e le vacanze spesso si trasformano in un incubo.

Bisogna però sapere, soprattutto dopo i recenti casi di ritardi nei voli che hanno colpito tanti bergamaschi, che esiste un Regolamento europeo - il 261 del 2004 - che ha istituito regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

Scarica il pdf con il Regolamento europeo per conoscere i tuoi diritti

