Malore in casa, i soccorsi dei vicini

Muore a 36 anni, lascia bimba di 2 anni Si era sentito male il 14 agosto nella sua casa a Scanzorosciate: un vicino gli ha praticato il massaggio cardiaco. Sì alla donazione degli organi.

Si è spento ieri alle 9.15 Roberto Bonati, 36 anni: aveva avuto un malore nella sua abitazione martedì mattina, in un condominio di via Carducci a Scanzorosciate dove abitava da circa due anni. Alcuni vicini, quando si è sentito male, hanno cercato di fare il possibile per aiutarlo, prima dell’arrivo dei soccorsi.

Roberto era originario di Villa di Serio, dove vivono tuttora i suoi genitori, era sposato con una ragazza di origini bielorusse ed aveva una figlia di quasi due anni; ieri i suoi familiari hanno manifestato il consenso alla donazione degli organi. Tanti i conoscenti e vicini , oltre agli amici e ai parenti, che piangono la sua scomparsa.

