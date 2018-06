Maresana, cucciolo di capriolo ucciso Forse una tagliola di un bracconiere L’animale con la zampa posteriore recisa trovato dall’ex sindaco di Ponteranica Claudio Armati: forse catturato da una trappola.

Un cucciolo di capriolo, rimasto vittima verosimilmente della tagliola di un bracconiere, è stato trovato senza vita ieri mattina intorno alle 10 lungo la via Maresana, a Ponteranica. L’insolito ritrovamento è stato fatto dall’ex sindaco del paese, Claudio Armati, a pochi metri dalla sua abitazione, in una traversa della strada alle porte della città che conduce, appunto, al colle della Maresana. Il cucciolo non aveva alcun segno di aggressione da parte di altri animali, ma una delle zampe posteriori recisa di netto. Un particolare che fa dunque pensare che il povero animale sia stato catturato da una trappola posizionata da qualcuno nei boschi vicino alla strada.

